بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون وجباليا، بعدما صدق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الخطة مساء أمس (الثلاثاء).وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي ادرعي في منشور على إكس، اليوم(الأربعاء)، «في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية تم إصدار نحو 60,000 أمر استدعاء لجنود الاحتياط، على أن يتم إبلاغ 20,000 من جنود الاحتياط الذين جندوا مسبقًا بقرار تمديد أوامر خدمتهم الحالية».وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي بعض تفاصيل الخطة، وتوقع في تصريحات للصحفيين اليوم، الانتهاء من خطة الهجوم في الأيام القادمة. وأفصح أنه سيتم استدعاء نحو 60 ألفا من قوات الاحتياط. وأعلن أن معظم القوات التي ستتم تعبئتها في هذه المرحلة الجديدة ستكون من القوات الموجودة في الخدمة الفعلية وليس جنود احتياط.وأضاف أن جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يقومون بمهمات في سلاح الجو أو المخابرات أو في مهمات مساندة، أو قد يحلون محل جنود في الخدمة الفعلية متمركزين خارج غزة.ووفقًا للخطة، ستشارك 5 فرق بينها 12 فريق قتال لوائي، بالإضافة إلى اللواءين التابعين لفرقة غزة: الشمالي والجنوبي، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ومن المقرر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الموجودين بالخدمة بـ 30–40 يومًا.وسوف يستدعى نحو 60 ألف جندي احتياط نصفهم مقاتلون، والنصف الآخر من أقسام المخابرات، سلاح الجو، اللوجستيات، المقرات وغيرها. كما سيتم استدعاء 3 ألوية احتياط مقاتلة، وسيكون هناك نحو 130 ألف جندي احتياط في الخدمة الفعلية، في ذروة العملية، بفي غزة والضفة، والشمال.وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش سيبدأ قريبًا إنذار سكان مدينة غزة، ومن ثم الشروع في إجلاء واسع، ثم تطويق مدينة غزة، وبعد ذلك مناورة مكثفة داخلها.من جهته، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على ضرورة وقف الحرب.وشدد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأربعاء، على وجوب إعادة الرهائن الـ20 إلى عائلاتهم وذويهم، وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين، وإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد عودة كل الأسرى من غزة.وأفصحت مصادر إسرائيلية مطلعة، مساء أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض المقترح المعدل الذي وافقت عليه حركة حماس، بعد الجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر، إلا أن مصدرا رسميا إسرائيليا ألمح إلى إمكانية تراجع نتنياهو عن رفض الصفقة في حال طلب منه ترمب ذلك.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قدم أمس إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس خطة احتلال مدينة غزة، بينما بدأ حشود الجنود والاحتياط لتنفيذ العملية، علماً بأن إسرائيل تسيطر على أكثر من 75% من القطاع المدمر.