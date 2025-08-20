شن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي هجوما حادا على حزب الله، متهما إياه بأنه يتاجر بالطائفة الشيعية ويصادر قرارها. وشدد في مقابلة مع قناتي «العربية/الحدث»، اليوم (الأربعاء)، على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه، واصفا قرار الحكومة حول تسليم سلاح حزب الله بـ«التاريخي». ولفت رجي إلى أن لبنان «مر بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت له بصلة».وأنحى وزير الخارجية باللائمة على قيادات لبنان السابقة، مؤكدا أنها أبعدته عن محيطه العربي، لكن السلطة الحالية أعادته إلى الساحة العربية والدولية. وأعرب عن أمله أن ينضم جميع الفرقاء إلى مشروع الدولة.وحول الخطة التي كلف الجيش بإعدادها لتنفيذ القرار الحكومي بحصر السلاح، كشف وزير الخارجية أن الجيش قد يطلب مهلة إضافية لأسبوعين لتقديمها، إلا أنه أكد أنها ستقدم خلال سبتمبر القادم.ولفت إلى أن الحكومة طالبت المبعوث الأمريكي توم براك أن يلزم إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في شهر نوفمبر الماضي بعد عام من المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.وبشأن الجدل الذي حصل حول تعليقات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورده عليها، قال رجي: لم أقابل لاريجاني بسبب هجوم قياداته على لبنان، لافتا إلى أن الحكومة والمسؤولين أبلغوا الإيرانيين مرارا برفض التدخل في الشؤون اللبنانية.وكان لاريجاني قال خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي حين سئل إن كان سيلتقي وزير الخارجية، إن برنامجه ضيق. ليرد حينها رجي بالقول إنه حتى لو كان لديه وقت لما كان سيجتمع معه.وكانت مصادر مطلعة كشفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا حزب الله إلى التعاون مع الجيش اللبناني. وأفادت المصادر أن بري أكد لحزب الله بأن لا فائدة من استخدام الشارع بهدف الاعتراض على قرار نزع السلاح أو إسقاطه. وذكرت أن رئيس البرلمان دعا الحزب إلى دعم الحكومة للتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني.وأقرت الحكومة اللبنانية مطلع الشهر الجاري حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة.