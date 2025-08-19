أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم (الثلاثاء)، موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء المرحلة التالية من عملية السلام في أوكرانيا.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: عقب المحادثات المشجعة أمس (الإثنين)، تحدَّث الرئيس دونالد ترمب هاتفياً مع بوتين الذي وافق على بدء المرحلة التالية من عملية السلام، موضحة أنها تتمثل في عقد اجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يتبعه عند الضرورة اجتماع ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي وترمب.

وأضافت: الرئيس ترمب أعلن بشكل نهائي أن القوات الأمريكية لن تكون على الأرض في أوكرانيا، لكن يمكننا بالتأكيد المساعدة في التنسيق وربما تقديم وسائل أخرى من الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين، مشيرة إلى أن الحماية الأمريكية الجوية كضمانة أمنية في أوكرانيا خيار وارد.

وأوضحت أن ترمب يدرك أن الضمانات الأمنية أمر بالغ الأهمية لضمان سلام دائم، وقد وجّه فريقه للأمن القومي للتنسيق مع الأصدقاء في أوروبا، وكذلك مواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا أيضاً، مبينة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيواصلون التنسيق مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة و«تحالف الراغبين» على تحديد هيكل الضمانات الأمنية، مؤكداً أن أوكرانيا على ثقة بأن السلام يمكن أن يكون موثوقاً ودائماً، وأن الضمانات الأمنية تُمثّل المفتاح لتحقيق ذلك.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: العمل يجري حالياً على جميع المستويات لوضع التفاصيل الخاصة بشكل وهيكل الضمانات الأمنية، مؤكداً أنها ستضمن مستقبل الشعب الأوكراني.