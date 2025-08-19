أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن أوكرانيا ستسعيد مساحات كبيرة من أراضيها، لافتاً إلى أنه لا يريد إضاعة الوقت، وإنما يريد فقط إنهاء الحرب.ودعا ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز» اليوم (الثلاثاء)، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن يظهر المرونة في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة.وقال: «ربما يكون الرئيس الروسي لا يريد إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين القادمين». مضيفاً: «أتمنى أن يكون بوتين جيداً وإلا سنكون أمام وضع صعب»، ورغم ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي أن بوتين وزيلينسكي يسيران على الطريق الصحيح. وأفاد بأنه لم يتصل ببوتين أمام قادة أوروبا في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني في واشنطن أمس الاثنين. وأوضح أنه «سيكون هناك شكل من أشكال الأمن لكن لا يمكن أن يكون حلف شمال الأطلسي».وجدد ترمب تأكيد أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا وانضمام كييف إلى حلف «الناتو» أمران مستحيلان، قائلاً: «كلا الأمرين غير ممكن». وألمح ترمب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية إلى إمكانية حصول تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا.وأكد أن شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2024 وضمتها إلى أراضيها، قد لا تعود إلى السلطات الأوكرانية.من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني مراراً أن بلاده لن تتخلى عن أراضيها خصوصاً في دونباس شرقاً. وأعلن زيلينسكي أن مسألة الأراضي ستبحث خلال قمة تجمعه مع بوتين والرئيس الأمريكي في وقت لاحق.