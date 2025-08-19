كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن هناك مناقشات جارية بشأن منح ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار الضمانات التي يقدمها الحلف للدول الأعضاء.وقال روته لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، مساء أمس الإثنين: إن الولايات المتحدة أشارت إلى رغبتها في المشاركة في تصور للضمانات الأمنية فيما تجري مناقشة ضمانات وفقاً للمادة 5 من معاهدة الحلف الأطلسي.وأعلن أن ما تتم مناقشته «ليس عضوية أوكرانيا في الناتو، بل ضمانات أمنية وفقاً للمادة 5». وشدد على أنه لم تتم في واشنطن مناقشة إرسال قوات برية إلى الأراضي الأوكرانية.من جهته، أوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لبلاده في غضون 10 أيام على الأرجح.وتسعى كييف إلى الحصول على حماية شبيهة بما تؤمنه المادة 5 من معاهدة حلف الناتو، التي تنص على أنه في حال مهاجمة دولة عضو في الحلف فإن جميع الأعضاء تتأهب للمشاركة في الدفاع عنها سواء عسكرياً أو دبلوماسياً وسياسياً.فيما طرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فكرة تشكيل قوة منبثقة من «تحالف الراغبين»، تتمركز في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام، لكن أحداً لم يُفصّل علناً شكل هذه القوة، فيما أكد مسؤولون عسكريون أن شكلها مهم.ومن الأفكار المطروحة أيضا تشكيل «قوة حفظ سلام» متكاملة، يُفترض أنها مسلحة، تدعم وتكمل مهام الجيش الأوكراني لأغراض دفاعية فقط، لكن الفكرة هي ردع روسيا عبر دفع الكرملين للتفكير مليّاً قبل الدخول في صراع مع جنود من دول أعضاء في حلف الناتو.إلا أن المشكلة تكمن في أن مثل هذا المقترح يتطلب عشرات الآلاف من الجنود ليكون رادعاً ذا مصداقية، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز». وتتمثل الفكرة الثالثة في تشكيل قوة «فخ»، أي قوة أصغر بكثير من حيث العدد.لكنها لن تتمكن من تدعيم القوات الأوكرانية بقوة، ودعمها في تشكيل قوة ردع دفاعية مهمة. إلا أن الأوروبيين يعتقدون أن الروس سيترددون في المخاطرة بقتل جنود أوروبيين غير أوكرانيين في أي مواجهة مقبلة.ويتطرق المقترح الرابع إلى إنشاء «قوة مراقبة» قد تكون صغيرة، بضع مئات من الجنود أو نحو ذلك، مهمتها الأساسية الإبلاغ عن أي عمل عسكري قادم. لكن يمكن إنجاز هذه المهمة عبر استخدام الأقمار الصناعية والكاميرات الأرضية، دون الحاجة إلى مراقبين أو قوات على الأرض، كما أن هذه القوة لن تكون كبيرة بما يكفي لشن أي نوع من الدفاع.وكان الرئيس ترمب أعلن أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا، لكنه لم يصل إلى حد الالتزام بإرسال قوات أمريكية في إطار هذه الضمانات الأمنية، وقال إنه بدلاً من ذلك سيكون هناك وجود أمني «مماثل لحلف شمال الأطلسي (ناتو)»، لافتاً إلى أنه سيجري تسوية جميع هذه التفاصيل في اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي.