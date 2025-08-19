أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين من دون شروط مسبقة، لإنهاء الحرب.وقال زيلينسكي بعد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة أوروبيين، مساء الإثنين: إن مطالبة موسكو السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة. وأضاف: مستعدون لأي نوع من الصيغ. وهذا يجب أن يكون على مستوى القادة.واعتبر زيلينسكي أنه مهما يحدث يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشدداً على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل بـ100 مطلب من روسيا، على حد قوله.وأفاد الرئيس الأوكراني في وقت سابق أنه ناقش مع ترمب «نقاطاً شديدة الحساسية»، وشدد على أن الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد أهمية المسائل الإنسانية مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا. وأوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.ورجح في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات، أن يتم كشف الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل. كل هذا سيتم تحديده رسمياً على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام.وقال إن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا. وكشف زيلينسكي وجود عرض أوكراني لشراء أسلحة أمريكية بنحو 90 مليار دولار، لافتاً إلى اتفاق مع أمريكا لشراء طائرات مسيرة.في غضون ذلك، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خريطة كبيرة في المكتب البيضاوي تُظهر الأراضي التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا.وقالت مصادر مطلعة إنه قبل التوجه إلى الاجتماع متعدد الأطراف مع القادة الأوروبيين في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض، أجرى ترمب وزيلينسكي نقاشاً مطولاً بشأن الخريطة، التي عنونت بـ«خريطة الصراع الروسي الأوكراني».وأفصحت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية أن الجزء الشرقي المُظلل باللون الوردي، يظهر ما يقارب 20% من مساحة البلاد الخاضعة للسيطرة الروسية.وأضافت أن عرض الخريطة جاء أداةً محتملةً لترمب للضغط على زيلينسكي لإعادة النظر في مبدأ الأرض مقابل السلام. وعلق زيلينسكي على الخريطة بالقول لوسائل الإعلام إنه أطلع ترمب على بعض تفاصيل ساحة المعركة على الخريطة، وشكره عليها.وأضاف أنه أجرى نقاشاً مطولاً مع الرئيس الأمريكي بشأن الخريطة.وقال: «لقد تجادلت بشأن النسبة الموجودة على الخريطة؛ لأنني أعرف هذه النسبة جيداً».