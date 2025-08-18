هاجم رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز بقوة عملية 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس، مؤكداً أنها لم تخلف غير الدمار لقطاع غزة وأهله، كما وترت الأوضاع في المنطقة وانعكست سلباً على عملية السلام.

وهاجم الفايز تنظيم «الإخوان» الإرهابي رغم أنه قال «تربطني علاقة طيبة مع الإخوان المسلمين وكنت على تواصل معهم طوال السنة الماضية بشكل كبير، وبكل صراحة هم لديهم مشكلة بالولاء».

واستدرك الفايز قائلاً «أعرف أنني بعد تصريحاتي سأتعرض للانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي لكن ليست لدي مشكلة»، معتبراً أن العواطف هي التي تعيق التطور وأن الأردن عاني كثيراً من سلبيات العواطف.

وأشار إلى أن الأردن يتقبل النقد البناء وليس الإساءة، مشدداً بالقول: موقف الأردن الجيوسياسي إيجابياته أكثر من سلبياته، ويقدم لنا حماية، وأنا أتحدث بمعلومات لا تكهنات، وهذا يعطينا حماية من أي خطر.

واستنكر رئيس مجلس الأعيان الأردني تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وضم المستوطنات اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإسرائيل.

وأكد الفايز أن إعلان نتنياهو تعد صارخ على حقوق شعوب المنطقة، وأن تلك التصريحات عنصرية وتعبر عن حقيقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ما من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة والعمل على تقويض حالة الأمن والاستقرار فيها.

وقال الفايز إن هذه التصريحات تشكل تصعيداً خطيراً في المنطقة، داعياً مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة والسريعة للتصدي لهذا الموقف العدواني الجديد الذي سيقود المنطقة لمزيد من الفوضى والدمار.