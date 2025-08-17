طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، بمزيد من الوضوح حول ما قد تبدو عليه الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوط الأمامية الحالية في الحرب أساساً لمحادثات السلام.



وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الضمانات الأمنية أهم بكثير بالنسبة لي من رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مضيفاً: بوتين لن يمنحنا أي ضمانات أمنية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ما زال هناك العديد من الأمور المجهولة في الترتيب المحتمل، من بينها هل ستوجد قوات على الأرض، وما إذا كان هناك نوع من الحماية كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، في الأجواء، أنتم تفهمون ما أعنيه.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن زيلينسكي قوله: نحن نريد فعلاً الحصول على إجابة عن هذه الأسئلة، من أجل أن نفهم ما هي هذه الضمانات الأمنية. مضيفاً: نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن.

ولفت زيلينسكي، قبل يوم من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن، إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون مطالبه، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل التفاوض على اتفاق نهائي، وأشار إلى أنه من المهم أن تكون واشنطن إلى جانب بلاده والاتحاد الأوروبي، مبيناً أن أوكرانيا لم تطلع بعد على جميع المطالب التي طرحها بوتين في اجتماعه مع ترمب (الجمعة) وأن دراسة هذه المطالب ستستغرق وقتاً طويلاً، وأن ذلك غير ممكن تحت ضغط السلاح.