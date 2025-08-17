نزع فريق مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن 915 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي من مختلف الأراضي اليمنية المحررة، وفقاً لما نشرته غرفة عمليات المشروع اليوم (الأحد).

وذكر المشروع في تغريدات على حسابه في «إكس» أنه تمكن منذ مطلع الشهر الجاري أغسطس وحتى منتصفه من نزع 2939 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منها 90 لغماً مضاداً للدبابات.

ونجح مشروع مسام السعودي، الذي يعد أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ انطلاقته وحتى الآن في انتزاع 510,527 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 69,275,627 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وتحظى الجهود التي يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام بدعم وتشجيع من القيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان اليمن اهتماماً كبيراً وحرصاً دائماً على حقن الدماء وحماية الأرواح وضرورة تأمين الأرض وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الآفة التي تفتك بالأطفال والنساء.

ولم يركز مشروع مسام على جوانب نزع الألغام وتدريب الكوادر اليمنية على عملية النزع بل يقود فريقه في مختلف المحافظات حملات توعوية بمخاطر هذه الألغام وخطورتها على المجتمع. ونجح المشروع في تأمين عودة الملايين من الأسر إلى منازلها ومزارعها في عدد من المحافظات. كما أعاد الأمل للكثير من الصيادين في السواحل الغربية لليمن بالعودة للعمل وتأمين حياة وعيش أسرهم.

وكان المرصد اليمني للألغام قد أعلن أمس مقتل فتاتين (عيشة حسين الصالحي 14 عاما، وانتصار عبدالرب الصالحي 17 عاما) بانفجار لغم للحوثيين أثناء رعيهما الأغنام بمنطقة الغول بمديرية نعمان في محافظة البيضاء وسط اليمن التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح المرصد أن منطقة الغول ملوثة بالألغام وشهدت عدة حوادث سابقة خلفت ضحايا منهم والدة الطفلة الضحية انتصار، التي قُتلت بلغم قبل سنوات.