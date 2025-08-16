أكدت دول شمال أوروبا والبلطيق، اليوم (السبت)، أن السلام العادل والدائم يتطلب وقفاً لإطلاق النار وضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، معلنة عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير وبوتين في ولاية ألاسكا أمس، الاستمرار في دعم أوكرانيا وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب الروسيةـ الأوكرانية.



ورفضت الدول الثماني في بيان مشترك وضع أي قيود على القوات الأوكرانية وعلى تعاونها مع الدول الأخرى. وكانت مجموعة دول الشمال والبلطيق الثماني أيدت الأسبوع الماضي مساعي الرئيس الأمريكي لحل النزاع في أوكرانيا، مرحبة بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمساعدة في إنهاء هذه الحرب وإرساء أسس سلام عادل ودائم يضمن أمن أوكرانيا والاستقرار في أوروبا. وأوضح البيان: أن مجموعة دول الشمال والبلطيق ستواصل دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا، إلى جانب دعمها للإجراءات التقييدية ضد روسيا. وتضم مجموعة دول الشمال والبلطيق الثماني كلاً من الدنمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد وأستونيا. وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قال في وقت سابق اليوم: لا توجد أي مؤشرات في ساحة المعركة على استعداد روسيا لوقف الحرب ضد بلاده. وأضاف سيبيها في منشور على حسابه في «إكس»: «تحدثت مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتبادل وجهات النظر حول الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق سلام حقيقي، ركزنا على الجهود المشتركة لتعزيز أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية لبلدنا»، موضحاً أن بلاده تتفق مع بريطانيا على أن الوحدة الأوروبية الأمريكية هي أساس لتحقيق سلام مشرف من خلال القوة.