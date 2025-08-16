عبر القادة الأوروبيون عن استعدادهم للمساعدة في التحضير لقمة ثلاثية بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ورحب القادة في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي اليوم (السبت)، إثر مكالمة مشتركة مع ترمب وزيلينسكي، بجهود الرئيس الأمريكي «لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب الروسية وتحقيق السلام العادل والدائم». ودعا القادة إلى إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة زيلينسكي ورعاية أوروبية.وطالب قادة أوروبا بضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مرحبين بإعلان ترمب حول استعداد بلاده لتقديم ضمانات أمنية.وحذر القادة من فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة، مؤكدين أنه لا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وشددوا على ضرورة عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة.من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة «إكس»: إن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا ضرورية لأي اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.وأطلع ترمب قادة الاتحاد وزيلينسكي على تفاصيل نتائج لقائه مع بوتين في ألاسكا أمس. وكشف ترمب أن الجميع اتفق على أن إرساء اتفاق سلام أفضل وأكثر أهمية من وقف لإطلاق النار قد لا يدوم طويلاً.وكان اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي في قاعدة عسكرية بألاسكا أمس انتهى دون الإفصاح عن التفاصيل، إلا أنه لم يفض إلى اتفاق بينهما على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من أن ترمب أكد أنهما توافقا على العديد من الملفات والقضايا المهمة.إلا أن ترمب أوضح أن «مسألة مهمة جداً بقيت عالقة» دون أن يفصح عنها، رغم وصفه الاجتماع بالرائع.