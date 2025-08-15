وسط تواصل حرب التقتيل والإبادة الجماعية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة لسكان حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مع استمراره في عمليات نسف المنازل والغارات المكثفة اليوم (الجمعة).وقُتل وأُصيب عدد من المواطنين في قصف ونيران الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة. وأكد شهود عيان مقتل 3 مدنيين في قصف مجموعة غرب مدينة رفح جنوب القطاع. ونفذت القوات الاسرائيلية عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة، وشنت الطائرات الحربية في الأثناء عدة غارات على مدينة خان يونس جنوباً.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني وصل إلى 61,776، وإصابة 154,906.في هذه الأثناء يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ «خطة احتلال» كامل مدينة غزة بشكل تدريجي قد يستغرق أسابيع، وسط تعالي التحذيرات والتنديدات الدولية والأممية من خطورة توسيع الحرب، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وشح المساعدات الغذائية والطبية، فضلاً عن غياب المواقع الآمنة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.في غضون ذلك، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن صبر الإدارة الأمريكية على حرب إسرائيل في غزة «بدأ ينفد»، وأفادت بأن الرئيس ترمب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تسريع العمليات العسكرية» بالقطاع، وفق قولها.وذكرت أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سبق أن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أن «صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد».ونقلت عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله: «إن ترمب اتفق مع نتنياهو في آخر محادثة بينهما (الأحد الماضي) على ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة، وطلب من إسرائيل تسريع عملياتها العسكرية في القطاع».وفيما رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال مدينة غزة تلقّى الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستعداد لاحتمال الدخول البري، لكنها استبعدت أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول شهر سبتمبر القادم.وقالت الصحيفة إن قوات الاحتلال ستواصل خلال الفترة المتبقية إلى غاية ذلك الموعد «عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة».