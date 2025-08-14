ألقت قيادة الأمن الداخلي السوري في محافظة اللاذقية اليوم (الخميس) القبض على نصر هاني رسلان، المتورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين أثناء عمله ضمن قوات النظام السابق.

وأفادت وكالة الانباء السورية «سانا» بأن رسلان كان ضمن قوات النظام السابق، وشارك في جرائم القتل ضد الشعب السوري، ومثل بجثامينهم الضحايا من المناهضين للنظام السابق آنذاك واعتدى على امرأة وطعنها بأداة حادة.

وذكرت الوكالة أن رسلان أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية ألقت القبض على عدد من المتورطين في جرائم ضد المدنيين من اتباع النظام السابق طوال الأسابيع الماضية وغالبيتهم أثناء محاولاتهم إثارة الفوضى وتهريب الممنوعات.