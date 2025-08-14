تابعوا عكاظ على
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم (الخميس) مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين كحصيلة أولية في الانفجار الذي وقع بمستودع أسلحة في الأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وذكر تلفزيون سورية أن انفجارات متتالية شهدها أحد المواقع يرجح أنها ناتجة عن انفجار الذخائر، فيما قالت وزارة الدفاع المدني السوري أن فرقها توجّهت إلى الموقع.

وتداول ناشطون أنباءً عن وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المدمّر إثر الانفجار، مستعرضين صوراً ومقاطع تظهر آثار الانفجار وما خلفه من دخان كثيف في سماء الموقع.

وكان سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 100 آخرين في يوليو الماضي، إثر انفجار مستودع ذخائر قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب.

وأعلنت مديرية صحة إدلب، أن تجمعات المخيمات السكنية المحيطة القريبة تأثّرت بالانفجار، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، والتي توزّعت على عدة مراكز صحية في المنطقة.

وفتحت وزارة الداخلية السورية حينها، تحقيقاً عاجل بملابسات التفجير.

