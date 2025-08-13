أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، عن رغبته بعقد اجتماع ثانٍ مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد، موضحاً أنه من المقرر أن يعقب لقاءه بالرئيس الروسي اتصال بالرئيس زيلينسكي.

وقال ترمب للصحفيين: «إذا سار الاجتماع الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعاً ثانياً قريباً، وأود أن أفعل ذلك على الفور»، مضيفاً: سنعقد اجتماعاً ثانياً بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق بعض الإنجازات العظيمة في الاجتماع الأول وسيكون اجتماعاً بالغ الأهمية، لكنه يُمهد الطريق لاجتماع ثانٍ، مشيراً إلى وجود اتصال جيد جداً أجراه في وقت سابق مع قادة أوروبيين بينهم زيلينسكي.

وتوعد ترمب روسيا بعواقب خطيرة، إذا لم تسفر القمة الروسية-الأمريكية في ألاسكا يوم 15 أغسطس عن اتفاق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، مشدداً بالقول: «نعم، العواقب ستكون خطيرة»، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة تلك العواقب.

وقال ترمب: «كانت المكالمة جيدة جداً مع الأوروبيين وكان الرئيس زيلينسكي حاضراً، تقييمي للاتصال بأنه رائع، وودي للغاية».

وكانت وسائل إعلام غربية قد أكدت أن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا ناقشوا، اليوم، أماكن محتملة لاجتماع متابعة بعد قمة الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا هذا الأسبوع، مرجحة أن الأماكن المحتملة تشمل مدناً في أوروبا والشرق الأوسط.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد قال في وقت سابق اليوم إن ترمب أبلغه بأن مهمته هي إعادة السلام إلى أوروبا، مضيفاً في كلمة أمام جنود أمريكيين بقاعدة عسكرية في إنجلترا: «لقد تحدثت معه للتو، وقال بكل بساطة إننا سنجعل مهمتنا كإدارة هي إحلال السلام في أوروبا مرة أخرى».