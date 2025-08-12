فيما قتل 67 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم 14 من منتظري المساعدات منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن 10 فلسطينيين اعتقلهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد احتجازهم شهوراً في ظروف قاسية تفتقر إلى المعايير الإنسانية، وبحسب مصدر طبي فإن الأسرى وصلوا عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية.

وذكرت مصادر طبية إن جيش الاحتلال أفرج عن الأسرى الـ10 عبر بوابة «كيسوفيم» الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى، مبينة أن الأسرى تعرضوا لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال وسياسة تجويع.

وأوضحت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون أوضاعاً صحية صعبة؛ جراء تعرضهم للتعذيب المتزامن مع الإهمال الطبي المتعمد، فضلاً عن إصابة كثير منهم بسوء تغذية جراء تجويعهم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري، مبيناً أن جميع الأسرى يواجهون انتهاكات اختلفت وتيرة تنفيذها بين فترة وأخرى.

وأشار النادي إلى أن سجن «جلبوع» شهد أخيراً تصاعداً كبيراً في عمليات القمع، تخللتها اعتداءات بالضرب المبرح، والصعق الكهربائي، وتقليص كميات الطعام القليلة أصلاً، موضحاً أن المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة؛ تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم.

وأفاد النادي أن جميع الأسرى يحرمون من التهوية وأشعة الشمس، مؤكداً أن الأسرى وصفوا الزنازين بأنها تحولت إلى «أفران» بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام وسائل التهوية، مع نقص الملابس، والاكتظاظ الشديد.