قتل جندي سوري في اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد في حلب.ونقلت الوكالة العربية السورية الأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها: «إن مجموعتين تابعتين لقوات قسد، تسللتا نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش».وأعلنت الوزارة أن قواتها ردت على مصادر النيران وأحبطت عملية التسلل، واتهمت «قسد» بالاستمرار في استهداف مواقع انتشار الجيش في منبج ودير حافر، وإغلاق بعض الطرق في حلب بشكل يومي وانتهاك التفاهمات.من جانبها، أعلنت قسد وجهاز الأمن الداخلي الأسايش حالة التأهب القتالي في جميع مناطق سيطرتها في شمال وشرق سورية، وحمّلت قيادة قسد دمشق مسؤولية ما وصفتها بالاستفزازات الموجهة ضد الأكراد والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار.وقالت قيادة قسد في بيان: «إذا استمرت دمشق في المهاجمة فستضطر قوات سورية الديمقراطية إلى اتخاذ إجراءات وصفتها بالدفاعية عن النفس».ودعت قسد، الحكومة السورية إلى عدم السماح بتعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر، والحفاظ على السلم الأهلي في حلب والمناطق الأخرى.ووسط التوتر بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، الناجم عن المؤتمر الذي ُعقد في الحسكة أخيرا، وشارك فيه سياسيون وقادة عشائر ورجال دين، واعترضت دمشق بشدة على مخرجاته، أكد مسؤول كردي أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال جارية.وقال نائب الرئاسة المشاركة لدى الإدارة الذاتية للشؤون الخارجية بدران جيا كرد: «إن المفاوضات مع دمشق ما تزال جارية، لكنها تسير ببطء»، على حدّ وصفه.ولفت إلى أن الإدارة الذاتية تميل لحل القضايا العالقة عبر المفاوضات والتفاهمات، وهي مستعدة للاستمرار في هذا المسار، في إشارة منه إلى أن وفد قسد لا يرفض المشاركة في مباحثات باريس المرتقبة والتي انسحبت منها دمشق قبل إعلان السلطات الفرنسية موعدها.ولفت المسؤول الكردي إلى أن الإدارة الذاتية تدعو لحل سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي ودستور يضمن حقوق جميع المكونات. واعتبر أن هذا التنوع وتماسكه في إطار وطني جامع يشكل مصدر قوة ونجاح في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.