أعلن الجيش السوداني، اليوم (الإثنين)، فتح الطريق الواصل إلى مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن قواتها تمكنت من فتح طريق الدلنج عنوةً واقتداراً، بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، موضحة أن قواتها نجحت في دحر وتدمير مسلحي قوات الدعم السريع التي كانت تحاول تعطيل حركة المواطنين والإمدادات واستهداف الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأشارت القيادة القوات السودانية إلى أنها كبدت «الدعم السريع» خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما فر من تبقى منهم هاربين تحت الضربات، مبيناً أن قواتها أثبتت أنها في جاهزيتها العالية، وانضباطها، وقدرتهم على الحسم في كافة المحاور.



وتعهد القوات المسلحة السودانية بمواصلة تطهير بلادها من قوات الدعم السريع، وتحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش تمكنت من فك حصار عن أهم مدن كردفان بعد عامين ونيف من تطويقها من قبل الدعم السريع، مؤكدين أن قوات الجيش ظلت تتقدم من محاور عدة لفك الحصار عن مدينة الدلنج.



وتعرضت مدينة الدلنج لحصار ظالم فرضته قوات الدعم السريع منذ الشهور الأولى للحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين، إضافة إلى تعرضها لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيّرة.



وكانت شبكة أطباء السودان قد ناشدت المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لفك حصار المدينة بعد خروج 50% من القطاع الصحي من الخدمة وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.