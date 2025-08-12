رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إيجابياً في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وثمّن اليماحي، في بيان، ما أعلنت عنه دولة نيوزيلندا من دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيداً بالمواقف المتنامية على الساحة الدولية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعياً باقي دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة، كونه واجباً قانونياً وأخلاقياً، وإسهاماً حقيقياً في إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأفاد رئيس البرلمان العربي بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في جهوده وتحركاته البرلمانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.