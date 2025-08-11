قُتل أربعة صحفيين، بينهم اثنان من قناة الجزيرة (أنس الشريف ومحمد قريقع)، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة مخصصة للإعلاميين أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، في هجوم وصفته مؤسسات حقوقية بأنه جريمة ضد حرية الصحافة. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من الصحفيين، بعضهم في حالة حرجة، بينهم مصورون ميدانيون.

الجيش الإسرائيلي أقر في بيان باستهداف الصحفي أنس الشريف، موجّهاً له اتهامات بأنه يدير خلية تابعة لـ«حماس»، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن استهداف الإعلاميين في مناطق النزاع.

يأتي الهجوم في وقت تتصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر العمل الصحفي في غزة، حيث قُتل العشرات من الصحفيين منذ اندلاع الحرب، وسط دعوات متجددة لتحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.