كشفت وسائل إعلام عبرية ملامح خطة إسرائيلية تمتد لـ6 أشهر، تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة، عبر خطوات تصعيدية تشمل الإخلاء التدريجي للسكان، بدءًا من الأسبوعين المقبلين. ووفق الخطة، سيتم نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني إلى منطقة المواصي جنوب القطاع، في عملية إجلاء تستمر ما لا يقل عن 45 يومًا، تمهيدًا لفرض طوق عسكري شامل على المدينة.







وتتضمن الخطة تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي عبر استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، ونشر الفرقة 98، ورفع عدد الفرق العسكرية العاملة في غزة إلى 6 فرق، تمهيدًا لبدء التحرك البري داخل المدينة بعد اكتمال عمليات الإخلاء. ومن المقرر أن يبدأ الطوق العسكري في 25 أكتوبر، في إطار استعدادات لاقتحام المدينة وتوسيع نطاق العمليات البرية.

ورغم تبني القيادة العسكرية الإسرائيلية لهذه الخطة، أبدت بعض القيادات الأمنية تحفظات على تنفيذها، محذرة من المخاطر الكبيرة التي قد تواجه الجنود، إضافة إلى التهديدات المحتملة لحياة الرهائن المحتجزين داخل القطاع. كما أثارت الخطة مخاوف دولية واسعة من تفاقم الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في غزة في ظل استمرار القصف والحصار.