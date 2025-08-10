تمكنت السلطات السودانية من السيطرة على وباء الكوليرا في العاصمة الخرطوم، وأكدت أن نسبة الوفيات «صفر».وأعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم إبراهيم، اليوم (الأحد)، أن معدلات الإصابة والوفاة بالكوليرا في إقليم دارفور غرب البلاد تشهد ارتفاعاً كبيراً، خصوصا في منطقة طويلة التي سجلت 400 إصابة و30 حالة وفاة الأسبوع الماضي. وقال إنه تم إيصال المعينات الطبية لسبع محافظات بولاية شمال دارفور. وأضاف أنه تعذر إجراء إسقاط جوي إغاثي للفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بسبب حصار قوات الدعم السريع للمدينة.وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت يوم الخميس الماضي تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو 2024 في السودان.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «إن وباء الكوليرا انتشر في السودان، وأبلغت كل الولايات عن تفشيه، مضيفا أنه جرى الإبلاغ عن نحو 100 ألف حالة منذ شهر يوليو من العام الماضي».وأفاد تيدروس بأنه تم إجراء حملات تطعيم ضد الكوليرا في عدة ولايات، بينها العاصمة الخرطوم. وتوقع المسؤول أن تؤدي الفيضانات الأخيرة التي شهدتها أجزاء كبيرة من البلاد، إلى تفاقم سوء التغذية وتأجيج تفش جديد للكوليرا والملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى.يذكر أن الكوليرا عدوى معوية حادة تنتشر عبر الطعام والماء الملوثين بالبكتيريا، وغالباً من خلال البراز، وتسبب إسهالاً شديداً وقيئاً وتشنجات عضلية. فيما يمكن أن يكون المرض قاتلاً في غضون ساعات إذا تُرك من دون علاج.ويعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء السودان من الجوع، وحذرت الصحة العالمية من أن نحو 770 ألف طفل دون سن الخامسة قد يعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام.وتشهد السودان منذ شهر أبريل 2023، حرباً بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.