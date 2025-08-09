في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، دعم بلاده لأوكرانيا ومواصلة التنسيق الوثيق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين، يعقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اجتماعاً مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في بريطانيا، اليوم (السبت) لمناقشة مساعي الرئيس دونالد ترمب للتوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا، التي تثير مخاوف حلفاء كييف من إمكانية تقديم واشنطن تنازلات لموسكو دون أخذ مواقفهم في الاعتبار.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل هذا الاجتماع الأمني، مبيناً أن ستارمر مع زيلينسكي مقترحات ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في 15 أغسطس بألاسكا.

وقال المتحدث: تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الصباح، عن اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة الذي سيعقد اليوم، والذي يستضيفه وزير الخارجية البريطاني ونائب الرئيس الأمريكي، مضيفاً: «اتفقا على أن هذا الاجتماع سيكون منتدى مهماً لمناقشة التقدم نحو تحقيق سلام عادل ودائم».

وطالب الرئيس الأوكراني، خلال الاتصال الهاتف ستارمر، الأوروبيين باتخاذ خطوات واضحة لتحديد نهج مشترك قبل قمة بوتين وترمب، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة، والتنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين الشركاء.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون خلال اتصال هاتفي بزيلنسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: أنه لا يمكن أن يتقرر مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الآن.

وأضاف: «سيكون الأوروبيون أيضا بالضرورة جزءاً من الحل، لأن أمنهم على المحك»، مشدداً بالقول: «نظل عازمين على دعم أوكرانيا، ونعمل بروح من الوحدة ونبني على العمل الذي تم في إطار تحالف الراغبين».