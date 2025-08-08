أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن هذه المسألة سوف تكون محل نقاش مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال اجتماع يُعقد اليوم (الجمعة).ومن المقرر أن يجتمع فانس مع لامي في تشيفنينج هاوس، وهو المقر الريفي بجنوب إنجلترا الذي يستخدمه وزير الخارجية، في مستهل رحلة إلى بريطانيا مع عائلته.وقال فانس للصحفيين: «ليس لدينا أي خطط للاعتراف بدولة فلسطينية. لا أعرف ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطينية حقاً بالنظر إلى عدم وجود حكومة فاعلة هناك».وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب «واضح للغاية بشأن أهدافه، وما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وسيواصل القيام بذلك».وتعترف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك معظم دول الجنوب، إضافة إلى روسيا والصين والهند، لكن قلة قليلة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 تعترف بذلك، ومعظمهم من الدول الشيوعية السابقة، إضافة إلى السويد وقبرص.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في يوليو الماضي، في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عزم فرنسا المضي قدماً في الاعتراف والعمل على إقناع الشركاء الآخرين بالقيام بالمثل، وقال إنه سيصدر إعلاناً رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.وتعدّ فرنسا الآن أول دولة غربية كبرى تُغيّر موقفها الدبلوماسي تجاه الدولة الفلسطينية، بعد أن اعترفت بها إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً العام الماضي.