بدأت بريطانيا في تنفيذ اتفاق «واحد مقابل واحد» الجديد الذي يقضي باحتجاز المهاجرين عند وصولهم إلى بريطانيا وترحيلهم إلى فرنسا.

واحتجزت بريطانيا أمس (الأربعاء) أول مجموعة من المهاجرين وصلت إلى المملكة المتحدة بعد عبور بحر المانش. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية فإن هذه المجموعة وصلت في اليوم الأول لدخول الاتفاق مع فرنسا حيز التنفيذ بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبرو: «وفقاً لبنود هذه المعاهدة الجديدة الرائدة، تم احتجاز أول مجموعة من الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش عقب وصولهم ويسترن جيت فويل، وسيستمر احتجازهم لحين إعادتهم إلى فرنسا».

وأضافت: «الاتفاق يبعث رسالة إلى كل مهاجر يفكر حالياً في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة للذهاب إلى المملكة المتحدة بأنه سوف يخاطر بحياته ويهدر أمواله إذا استقل قارباً صغيراً».

وبحسب اتفاق «واحد مقابل واحد» فإنه على بريطانيا إرجاع كل مهاجر يصل بزورق صغير قادماً من فرنسا، مقابل تعهد لندن أن تأخذ محله طالب لجوء لديه روابط، خصوصا عائلية، ببريطانيا يعرب عن رغبته عبر منصة إلكترونية الانتقال إلى هذا البلد.

وكان أكثر من 24 ألف مهاجر قد وصلوا منذ مطلع العام الحالي إلى بريطانيا عبر بحر المانش.