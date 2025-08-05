مع استمرار حرب السودان، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن سكان الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوّات الدعم السريع، يواجهون خطر مجاعة وشيكا. وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا وجنوبها إريك بيرديسون، إن الجميع في الفاشر يواجهون محنة يومية للصمود.

وأكد أن «القدرة على الصمود تلاشت بالكامل بعد أكثر من سنتين من الحرب، وستزهق أرواح في غياب الوصول الفوري والمستدام إلى الموارد الأساسية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام، اليوم (الثلاثاء).

وأفاد أن الذرة الرفيعة والقمح المستخدمين لإعداد الخبز والهريسة يكلّفان أكثر بـ460% في الفاشر، مضيفاً أن الأسواق شبه فارغة من السلع، وقد أغلقت غالبية المطابخ المشتركة أبوابها.

وشهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً شديداً، بحسب برنامج الأغذية العالمي الذي أكد أنه لم يعد أمام بعض العائلات سوى استهلاك العلف أو النفايات، في حين بلغ نقص التغذية مستويات مثيرة للقلق في أوساط الأطفال.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن حوالى 40% من الأطفال دون الخامسة يعانون سوء تغذية حاداً، من بينهم 11% مصابون بنقص شديد في التغذية.

وبعد نحو العام على إعلان المجاعة في مخيّم زمزم المجاور، باتت الفاشر محرومة من المساعدات الإنسانية منذ حصار فرضته عليها في مايو 2024 قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أكثر من سنتين.

وفي شهر أبريل الماضي تسبّب هجوم على مخيّم زمزم في تدفق عدد كبير من المدنيين الهاربين من أعمال العنف إلى مدينة الفاشر، العاصمة الوحيدة في منطقة دارفور المترامية التي ما زالت خارج سيطرة قوات الدعم السريع.

ومنذ خسارة العاصمة الخرطوم التي استعادت قوات الجيش السيطرة عليها في شهر مارس الماضي، تكثّف قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر ومخيّمات اللاجئين المحيطة بها.

وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الثالث على التوالي عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين، متسبّبة بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، بحسب الأمم المتحدة.