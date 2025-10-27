التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، على هامش انعقاد النسخة التاسعة من المؤتمر تحت شعار «مفتاح الازدهار»، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025.



والتقى ولي العهد كلاً على حدة؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق له، ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف والوفد المرافق له، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي والوفد المرافق له، ورئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو والوفد المرافق لها، ورئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان علي والوفد المرافق له، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف والوفد المرافق له، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما والوفد المرافق له، ورئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلوجكو سبايتش والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، والتعاون المشترك والسُبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.



حضر اللقاءات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل فاضل الإبراهيم، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي محمد مزيد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر عبيد الرشيد، وسفراء المملكة لدى الدول المشاركة في المؤتمر، وسفراء رؤساء الدول لدى المملكة.