أعلنت «ترينديول»، المنصة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، افتتاح متجرٍ مؤقت في الرياض احتفاءً بإطلاق تشكيلة رهف الحربي بالتعاون مع «ترينديول»، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من أحدث صيحات الموضة ومستحضرات التجميل.

يُقام المتجر خلال الفترة من 13 إلى 27 أكتوبر في النخيل مول، مقدّمًا تجربة مميزة تتيح للزوّار التسوّق واستكشاف التشكيلة والمشاركة في صناعة المحتوى ضمن أجواءٍ تفاعلية نابضة بالحياة.

تضم التشكيلة مجموعة مختارة من أبرز صيحات الموسم، تشمل قطعًا صوفيةً دافئةً وستراتٍ رسميةً أنيقةً، إلى جانب فساتين مبتكرة من الشيفون بلمسات رومانسية، وإكسسوارات جريئة تضفي طابعًا عصريًا. كما تتضمن مستحضرات تجميل من عددٍ من العلامات التجارية العالمية ضمن تشكيلة «ترينديول بيوتي»، لتوفر بذلك خيارات متنوعة تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

إلى جانب ذلك، يستضيف المتجر المؤقت رهف الحربي في 16 أكتوبر، واحدة من أبرز عارضات الأزياء والمؤثرين في مجال أسلوب الحياة على مستوى المملكة، ما يمنح معجبيها فرصة لقائها شخصيًا واستكشاف التشكيلة عن قرب. كما يتيح المتجر للزوّار حضور جلسات تجميل مباشرة يقدمها نخبة من خبراء التجميل، حيث يستعرضون أحدث صيحات العلامة في عالم الجمال.

منذ انطلاقتها في أسواق الخليج، رسّخت «ترينديول» مكانتها وجهةَ تسوّقٍ مفضلة لدى المتسوقين في المنطقة، بفضل تنوّع منتجاتها، وأسعارها التنافسية، وشراكاتها الإبداعية مع نخبةٍ من المواهب المحلية والعالمية.

تجربة المتجر المؤقت من ترينديول

النخيل مول، الرياض، المملكة العربية السعودية

من 13 لغاية 27 أكتوبر، 2025

ظهور خاص لعارضة الأزياء رهف الحربي يوم 16 أكتوبر، الساعة الـ7:00 مساءً

للتسوق من تشكيلة رهف الحربي بالتعاون مع ترينديول، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.trendyol.com/ar/