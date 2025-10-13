أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي، طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات؛ لقياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل، ودعا إلى دراسة إنشاء برنامج تمويلي إستراتيجي؛ لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج ضمن منظومة استثمارية تسهم في تنويع مصادر التمويل، وتحقق استدامة الأثر وتوازنه.وطالب المجلس في جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعياً إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من قبل الفئات المستهدفة، مطالباً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.وناقش التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء. وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية. كما طالب عضو المجلس الدكتور عثمان حكمي بإطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.وناقش المجلس التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف البنك بضرورة زيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي. ودعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم صندوق التنمية السياحي إلى مراجعة محفظة مشاريعه التنموية، ووضع خطة لتعزيز مركزه المالي وتحسين كفاءته التمويلية. وفي سياق المداخلات على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بزيادة جهوده في توظيف التقنيات الحديثة وتقديم حملات دعائية إبداعية ونوعية، بما يواكب النهضة السياحية في المملكة.=============النجار لبنك المنشآت: كفاءة الإقراض رهن التحليل الائتمانيدعا عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تعزيز دقة وعمق التحليل الائتماني، في ظل محدودية البيانات المالية التقليدية المتاحة لدى العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتطلع إلى أن يعمل البنك وبطريقة ابتكارية إبداعية على تطوير نماذج تحليل ائتماني أكثر تقدماً تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات السلوكية وغير المالية، ما يعزز كفاءة الإقراض ويقلل مخاطر التعثر، ويدعم وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المستدام، مع مراعاة مؤشرات واقعية مثل انتظام التعاملات الرقمية، وسلوك السداد، ومستوى الحوكمة الداخلية، وطبيعة التفاعل مع سلاسل التوريد، مستفيدا في ذلك من ثورة المعلومات والتطور في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات الإدارية والمالية، وإنشاء نظام وطني موحد لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة «منشآت».