كشف برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط صرف المعاش للمستفيدين المقيمين داخل المملكة عند رغبتهم في السفر إلى خارجها.

وأوضح البرنامج أن صرف المعاش يستمر بشكل منتظم حتى في حال وجود المستفيد خارج المملكة، بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب 3 أشهر خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة.

وأكد الضمان الاجتماعي والتمكين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين المستفيد من تسيير شؤونه الخاصة خارج البلاد لفترات محدودة، وبين ضمان استمرارية الإقامة الدائمة داخل المملكة كشرط رئيسي للحصول على الدعم.

ويأتي هذا الإيضاح ضمن سلسلة من التعليمات والتوضيحات التي تصدرها الوزارة لتعزيز الشفافية، وضمان معرفة المستفيدين بحقوقهم والتزاماتهم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.