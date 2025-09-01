كارثة أفغانستان: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى أكثر من 622 قتيلاً وآلاف الجرحى

في مأساة إنسانية كبرى، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622 قتيلا و 1500 مصاب، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان استنادًا إلى إحصاءات أولية.

الزلزال القوي الذي بلغت شدته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان فجر اليوم (الإثنين) ووقع في محيط مدينة جلال آباد، وأدى إلى انهيار منازل ومبانٍ بشكل واسع، فيما شعر السكان بهزاته حتى في المناطق الحدودية داخل باكستان المجاورة. وأظهرت الصور التي التقطتها وكالات الأنباء جنودًا ومدنيين وهم يحملون ضحايا على نقالات إلى سيارات الإسعاف في مطار جلال آباد، وسط أجواء من الذهول والحزن.

وتتوقع السلطات الأفغانية ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ بين الأنقاض في القرى النائية، حيث يصعب وصول فرق الإغاثة بسبب ضعف البنية التحتية وانقطاع الطرق.

وتأتي هذه الكارثة لتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلًا في أفغانستان، التي تعاني من أزمات اقتصادية وصحية حادة، فيما ناشدت منظمات محلية ودولية المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة للمنكوبين.