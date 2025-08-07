في تطور لافت في مجال علاج تساقط الشعر، أعلن باحثون اكتشاف مركب طبيعي مشتق من الفلفل الأسود يمكنه أن يعزز نمو الشعر ويعالج حالات الصلع الوراثي. ويستهدف المركب مستقبلات معينة في الجلد، تُحفّز بصيلات الشعر على النمو من جديد، مما يمهّد الطريق لعلاجات طبيعية أكثر أمانًا وفعالية من الطرق الكيميائية والجراحية الحالية.الباحثون أوضحوا أن المركب الجديد قد يساهم في تحسين جودة حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من تراجع خط الشعر أو الصلع الكامل، خصوصًا إذا تم اعتماده في تركيبات موضعية سهلة الاستخدام.وقد تم اختبار هذا الاكتشاف على نماذج أولية أظهرت نتائج واعدة، ما يدفع باتجاه إجراء تجارب سريرية موسعة خلال الفترة القادمة. الدراسة تعزز الاتجاه العالمي نحو الاعتماد على حلول طبيعية مستخلصة من النباتات بدلًا من المواد الاصطناعية، مع الحفاظ على سلامة المستخدمين.* مستخلص طبيعي من الفلفل* يعزز بصيلات الشعر النائمة* بديل واعد للطرق الكيميائية