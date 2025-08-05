نبّه أطباء إلى أن ظهور ورم صغير أو كتل دهنية في كاحل القدم قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهي حالة غالباً ما تمر دون أعراض واضحة حتى حدوث مضاعفات خطيرة.وأوضح الخبراء أن هذه الكتل، المعروفة طبياً باسم "الورم الأصفر"، تظهر نتيجة لتراكم الدهون تحت الجلد، وقد تكون علامة مبكرة لفرط الكوليسترول الوراثي أو المكتسب، مما يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.وأضافوا أن تجاهل هذه العلامة قد يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، داعين إلى إجراء فحوصات دورية لمستويات الكوليسترول، خصوصاً عند وجود تاريخ عائلي للمرض أو نمط حياة غير صحي.وتشمل الأعراض الأخرى، التي قد ترافق ارتفاع الكوليسترول، ألماً في الساقين عند المشي، أو ضيق تنفس عند بذل مجهود، ما يتطلب فحصاً شاملاً وتحليلاً للدهون الثلاثية والكوليسترول الضار والمفيد.* ورم دهني تحت الجلد* خطر صامت على الشرايين* ينذر بأمراض قلبية