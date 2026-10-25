كرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وزارة الداخلية ضمن جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، تقديراً لتميّزها في توطين الإنفاق العسكري، وذلك خلال ملتقى الصناعات العسكرية المقام في مدينة الرياض تحت شعار «تنمية الاستثمارات واستدامتها في قطاع الصناعات العسكرية».

وتسلّم التكريم وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف بندر بن إبراهيم الخريف.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود الوزارة في تطوير منظومة التخطيط والتنفيذ للمشتريات العسكرية، وتبنّي التقنيات والمنتجات الوطنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم أدائها والإسهام في تطويرها؛ لتلبية الحاجات العملياتية لقطاعات الوزارة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج المحلي.