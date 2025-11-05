نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان لقاء «حديث الإعلاميات»، مستضيفاً الإعلامية فاطم بنت يحيى عطيف، بحضور مدير الفرع الدكتور علي بن إبراهيم خواجي، ونخبة من الإعلاميين والإعلاميات، وعدد من المهتمين بالمجال الإعلامي في المنطقة.

وأدارت اللقاء عضو مجلس إدارة الفرع الإعلامية رباب بنت عايش الدرسي، واستُهل الحديث باستعراض المسيرة الإعلامية الثرية للضيفة عطيف في مجال الصحافة وأنشطتها الثقافية المتنوعة.

وتطرق اللقاء إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الإعلام المتنامي في تمكين المرأة السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما شاركت عطيف الحضور عدداً من القصص والمواقف الملهمة التي مرت بها خلال مسيرتها المهنية في المجال الإعلامي.

وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور عبر المداخلات والأسئلة التي أثرت النقاش، وأكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين العاملين في القطاع.

وفي ختام اللقاء، كرّم مدير فرع هيئة الصحفيين بجازان الدكتور علي خواجي،، الإعلامية فاطم عطيف بدرع تذكارية، تقديراً لمسيرتها الإعلامية المميزة ومشاركتها الفاعلة في إثراء «حديث الإعلاميات».