اجتمع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم، مع قادة وزارة الدفاع، ضمن الاجتماعات الدورية للوزارة.

وفي بداية الاجتماع ثمّن وزير الدفاع جهود منسوبي الوزارة وما يقدمونه من عطاء تحقيقاً لرؤية الوزارة وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيداً ببطولات الجنود البواسل في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ للوطن أمنه وأمانه، وأن يوفق جنوده ويتغمد شهداءه بواسع رحمته.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير عام مكتب وزير الدفاع فهد بن فهد السبيعي.