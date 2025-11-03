كشف المركز الوطني للأرصاد تعرّض عدد من المناطق لحالات مطرية متعاقبة خلال نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن شدّتها ستزداد تدريجياً.

وأكد المتحدث باسم المركز حسين القحطاني، أن المملكة تمر حالياً بمرحلة انتقالية تشهد عادةً تأثر مناطق عدة بفرص هطول أمطار متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة، يرافقها تذبذب في درجات الحرارة استعداداً للدخول التدريجي إلى فصل الشتاء.

وبين، أن المناطق المتأثرة تشمل المرتفعات الجبلية الممتدة من الطائف حتى جازان، إضافة إلى أجزاء من المدينة المنورة والمناطق الشمالية، مؤكداً أن السمة السائدة في هذه الفترة هي الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة على معظم مناطق المملكة.

وأشار القحطاني إلى أن معدلات الهطول المطرية لهذا العام تُعد أقل مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت أمطاراً غزيرة متتالية، خصوصاً على مرتفعات جازان وعسير، موضحاً أن نوفمبر يُعد من الأشهر الممطرة بطبيعتها على عدد من المناطق، لاسيما المرتفعات الجبلية وأجزاء من المدينة المنورة والمناطق الجنوبية لمنطقة الرياض.

ودعا القحطاني، إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع أخذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما مرتادي الطرق الطويلة، محذراً من التهاون في متابعة التحذيرات والتنبيهات الجوية، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية الحالية وبداية انخفاض درجات الحرارة.