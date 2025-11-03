حددت وزارة التعليم، معايير قياس أثر التقويم التكويني خلال العام الدراسي الحالي، وبينت أنه إذا أتقن 80% أو أكثر من الطلاب تبقى خطة المعلم للتعلم جيدة ولا بأس من استمرار استخدامها على أن يقدم دعماً إضافياً للطلاب الذين لم يحققوا درجة الإتقان المطلوبة، إما عن طريق الدروس الموجهة، أو اعتماد أنشطة إضافية، أو ما يراه المعلم مناسباً من أساليب وإستراتيجيات التعلم خلال الحصة أو بعد الحصة الدراسية. وإذا أتقن ما بين 50% إلى 80% من الطلاب فيجب على المعلم تقديم التعليم المتمايز واعتماده في خطط التعليم المستقبلي لتقديم الدروس التالية، ويمكن للطلاب الذين حققوا درجة الإتقان الانخراط في أنشطة إثرائية، أو العمل كفريق دعم للطلاب الآخرين، أما الطلاب الذين ما زالوا يحاولون الإتقان فيوفر لهم المعلم تدريبات موجهة إضافية أو مواد تعليمية إضافية مثل الوسائط المتعددة أو التعليم المبرمج الذي يقوم على تقسيم المحتوى لأجزاء، وينقل الطالب للجزء الجديد متى ما أتقن الجزء الحالي مع مراعاة سرعة تعلمه.

وإذا أتقن أقل من 50% من الطلاب سيحتاج المعلم إلى إعادة تدريس الموضوع للفصل بأكمله. وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن استخدام الأساليب والإستراتيجيات المخصصة لإعادة التدريس، فعلى سبيل المثال يُقسم الطلاب في مجموعات صغيرة ويُقدم المحتوى لهم حسب مستوى فهمهم للموضوع أو الاستعانة بالطلاب المتقنين لدعم مجموعات التعلم، مما يساعد الطالب المتقن على تعميق فهمه ومشاركته مع الآخرين، واكتساب مهارات الحوار والإقناع والنقاش أو استخدام مراكز التعلم التعليمية.