نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة «نور السعودية» في جمهورية مالي، التي تهدف إلى مكافحة العمى والأمراض المسبّبة له، وذلك في العاصمة باماكو.

تأتي هذه المبادرة ضمن البرامج الإنسانية والطبية التي يقدّمها المركز في مختلف دول العالم، والتي تعكس دور المملكة العربية السعودية الرائد في الإغاثة والعمل الإنساني، واستمرار عطائها في خدمة الإنسان دون تمييز.

وشملت الحملة إجراء عدد كبير من الفحوصات الطبية الدقيقة، وإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض (الساد)، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية المجانية على المستفيدين.

وتقدّم المبادرة إلى مرضى محتاجين مصابين في أعينهم، يعانون من صعوبة رؤية الأشياء على طبيعتها، فأثّرت على جودة حياتهم. ويمثل المشروع تدخلاً نوعياً يعيد الأمل لآلاف المرضى، ويعكس إنسانية المملكة، كما يؤكد دعم المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى، وذلك بإشراف نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة السعودية وباستخدام تقنيات حديثة لضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى.

وأعرب عدد من المستفيدين عن امتنانهم العميق للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لما لمسوه من عناية طبية واهتمام إنساني خفف عنهم معاناتهم وأعاد إليهم الأمل والنور.

تأتي مبادرة «نور السعودية» امتداداً لعدد من الحملات الطبية المشابهة التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية ومساعدة المحتاجين على استعادة بصرهم وتحسين جودة حياتهم.