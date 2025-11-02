تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني غداً (الإثنين) تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات (الدرعية والخرج والدلم) بمنطقة الرياض، ومحافظات منطقة تبوك، ومحافظتي (جدة وثول) بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف التجربة إلى التأكّد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً، وفي الساعة (1:15) مساءً صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة.

وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق المملكة على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى التأكد من تحديث أنظمة التشغيل في الهواتف المتنقلة، لضمان وصول إشعارات وتجربة الإنذار المزمع تنفيذها ضمن التجارب الدورية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وقالت المديرية إنه ستُجري تجربة على نظام التنبيهات في الهواتف المتنقلة بجميع مناطق المملكة، وذلك في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الإثنين القادم.

وأكدت أن نجاح التجربة يعتمد على تحديث أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة، لضمان تلقي الإشعارات بفعالية. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع جاهزية منظومة الإنذار وتعزيز الوقاية والسلامة العامة.