مُخبأة في إرسالية «فحم».. إحباط تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة من الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»

صرح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» حمود الحربي بأن الهيئة تمكنت في ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بلغت 5,388,998 حبة، عثُر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

إرسالية فحم

وأوضح الحربي أنه وردت عبر الميناء إرسالية عبارة عن «فحم» وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أكياس الفحم.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص.

وأكّد الحربي أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.