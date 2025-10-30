وزير التعليم يلتقي منسوبي تعليم جدة

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم عددًا من مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات مدارس تعليم جدة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي وقيادات الإدارة، لمناقشة احتياجات الميدان التعليمي والتطلعات المستقبلية، إلى جانب الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

كما تناول اللقاء أبرز الخطط التطويرية التي تنتهجها وزارة التعليم ضمن مساراتها المستقبلية، في مجالات تأهيل المعلم وتطوير المناهج وتحسين البيئة المدرسية ومعايير الأمن والسلامة بها، وسعيها المستمر لتحقيق رؤية القيادة في صناعة أجيال المستقبل، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً في ميادين العلم والإبداع.