برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وحضوره، نظّم الديوان ممثلاً في الإدارة العامة للأمن السيبراني فعاليةً توعوية بعنوان «خلك نبيه»؛ بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبيه، وتأكيد دوره الحيوي في حماية سير الأعمال وسرية المعلومات، وجودة الأداء في الدوائر القضائية والإدارية.

وشهد الفعالية عدد من القضاة، واطّلع اليوسف، على الأركان التفاعلية التي تضمنت عروضاً ومحاكاةً للهجمات الإلكترونية، إلى جانب أجنحةٍ متخصّصة قدّم فيها المختصون استشاراتٍ فنية حول سبل الحماية الرقمية ورفع الحسّ الأمني لدى الموظفين.

كما ثمّن جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات الآمنة داخل منظومة ديوان المظالم.

وتأتي هذه الفعالية، التي ينفّذها ديوان المظالم للعام الثاني على التوالي، ضمن مبادراته التوعوية الداعمة للأمن السيبراني؛ بهدف رفع كفاءة البنية التقنية وتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها بكفاءة، إلى جانب دعم الامتثال التشريعي وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة في الأداء المؤسسي.

