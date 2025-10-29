وزير الصحة ونظيره الإيراني يعززان التعاون في المجالات الصحية والطبية والدوائية

التقى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد رضا ظفرقندي، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات في المجالات الصحية والطبية والدوائية بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال حضور الوزير الإيراني فعاليات ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة في الرياض.

وبحث الجانبان أيضًا آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي عبر تبادل الكفاءات العلمية من أساتذة وطلاب، وتنسيق المؤتمرات والندوات المشتركة، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بما يعزز التواصل بين المراكز الطبية ويسهم في تطوير المعرفة والابتكار الصحي بين البلدين.

ويأتي ذلك تجسيدًا لحرص الجانبين على توطيد العلاقات الصحية والعلمية، وفتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات الدواء والبحث والابتكار، بما يدعم التنمية الصحية المستدامة ويعزز التكامل الإقليمي في القطاع الصحي.