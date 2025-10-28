7 ملايين لتطوير منتزه العين الحارة في محافظة الحرث بجازان

بدأت أمانة جازان في العمل على مشروع منتزه العين الحارة في محافظة الحرث بجازان بعد اعتمادة بمبلغ 7,091,078 مليون ريال.

وأكد أمين جازان المهندس يحيى الغزواني عبر حسابه في منصة x أنه ضمن الخطط لتطوير المواقع النوعية في المحافظات بدأنا العمل في منتزه العين الحارة بمحافظة الحرث.

واطلعت «عكاظ» على آلية المشروع الذي يشمل مسطحات خضراء وجسر عبور وممرات مشاة وأرصفة مطاطية وأخرى حجرية وساحة شعبية وجلسات ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجرى للعيون الحارة ومرافق أخرى.

ويجري العمل حالياً على المشروع الذي حدد له فترة زمنية تصل إلى 1095 يوماً.