برعاية أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نظمت جامعة الملك خالد ممثلةً في وكالة الجامعة للشؤون الإدارية ملتقى «التميز المؤسسي في التعليم الجامعي»، يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 أكتوبر 2025، في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 60 جهة من الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، والجهات الحكومية، والشركات والمؤسسات من القطاعين الخاص وغير الربحي، في حدث وطني يهدف إلى تعزيز ممارسات التميز المؤسسي ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مستوى التنافسية وتبني أفضل الممارسات في التعليم الجامعي.

وأكدت جامعة الملك خالد أن الملتقى يأتي لإبراز قصص نجاح نوعية في التميز المؤسسي، ونشر ثقافة الابتكار والجودة والتحسين المستمر، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والتنظيمية، إلى جانب استشراف التحديات المستقبلية واقتراح الحلول المبتكرة لتطوير بيئة التعليم الجامعي في المملكة.

وتضمّن برنامج الملتقى جلسات علمية متخصصة ناقشت محاور القيادة الجامعية، وكفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، وتنمية رأس المال البشري، وجودة الحياة الجامعية، والتحول الرقمي، والسمعة والاتصال المؤسسي، بمشاركة 25 متحدثاً من الخبراء والممارسين في هذا المجال.

ورش عمل تدريبية

كما اشتمل الملتقى على ورش عمل تدريبية استهدفت تطوير مهارات القيادات ومنسوبي الجامعات في مجالات التميز المؤسسي، إلى جانب منصات لتوقيع الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين الجامعات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن معارض مصاحبة شاركت فيها الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة لاستعراض تجاربها وإنجازاتها المؤسسية.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري أن الملتقى يجسد الدور الحيوي للجامعات السعودية كمراكز إشعاع للتميز المؤسسي، وقادرة على بناء الشراكات وتحقيق الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التحول التقني.

وقال: «يشكل الملتقى ومعارضه وورش العمل المصاحبة منصات ثرية لتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات النوعية، ويمثل خطوة عملية نحو ممارسات أكثر إبداعاً وفاعلية، تسهم في تعزيز مكانة الجامعات السعودية إقليمياً ودولياً، بما يواكب طموحات الوطن ورؤيته الطموحة 2030».