مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقّع اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار ودعم البحث العلمي في القطاع الصحي، وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مراكز تميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المملكة.

وتمثل الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو بناء شراكة وطنية فاعلة بين القطاعين الصحي والأكاديمي، بما يعزز التكامل بين البحث والتطبيق، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير الحلول الذكية في مجال الطب الحديث، إلى جانب دعم التوطين للمشخصات الطبية وتحفيز ريادة الأعمال في التقنيات الصحية المتقدمة.

وتسعى الاتفاقية إلى تسريع الابتكار في الرعاية الصحية عبر تطوير مشاريع بحثية مشتركة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الصحة الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنية الحيوية، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التجارب السريرية وتحليل البيانات واستكشاف حلول جديدة تدعم جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

كما أكدت إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن التعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يجسد التوجه الوطني نحو بناء منظومة صحية متقدمة تعتمد على العلم والبحث العلمي، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية، ودعم منظومة الابتكار التي تقودها رؤية المملكة 2030، من خلال إعداد جيل جديد من القادة والباحثين يسهمون في صناعة مستقبل الصحة في المملكة.

يُذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، حيث تعرض أبرز مبادراتها في التحول الرقمي والبحث والابتكار الصحي.