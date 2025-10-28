التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن اللقاء جاء بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز انطلاقًا من حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة وسورية في مختلف المجالات خصوصا الأمنية منها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الأمنية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد علي بن عبدالله الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد فريد حضراوي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.