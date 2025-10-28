«السعودي الألماني الصحية» تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في «ملتقى الصحة العالمي 2025»

سجّلت «السعودي الألماني الصحية»، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حضوراً قوياً ومؤثراً في «ملتقى الصحة العالمي 2025»، الذي استضافه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في (ملهم) خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م.

واستعرضت المجموعة في جناحها المتميز H2.F10، أبرز إنجازاتها خلال العام الحالي، ودورها المحوري في تطوير منظومة الرعاية الصحية داخل المملكة والمنطقة على حدٍ سواء.

وقد شَكَّل التحالف مع شبكة «مايو كلينك» المرموقة للرعاية الصحية، والذي تم مؤخراً، المحور الأبرز لمشاركة «السعودي الألماني الصحية» في الملتقى، حيث تُعد المجموعة أكبر عضو في الشبكة العالمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وسوف يُمكّن هذا الإنجاز مجموعة «السعودي الألماني الصحية» من تقديم خبرات طبية عالمية المستوى للمرضى داخل المملكة مباشرة، مع توفير استشارات طبية متقدمة دون الحاجة للسفر للخارج، بالإضافة إلى ربط أخصائيي مستشفيات السعودي الألماني الصحية بخبراء «مايو كلينك» في الحالات الطبية المعقدة، ودعم المعرفة الطبية الإقليمية من خلال برامج وتجارب سريرية وأبحاث مشتركة.

كما احتفت «السعودي الألماني الصحية» بإنجازٍ رائدٍ في مجال التميُّز التمريضي، تَمثَّل في حصول ثلاثةٍ من مستشفياتها في عسير والرياض وجدة (بتميُّز) على تقدير Magnet، وهو أعلى تصنيف دوليٍّ في العالم بمجال التمريض.

ويُعدُّ هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجاً لجهود المجموعة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتمكين الكوادر التمريضية؛ إذ يضع مستشفيات السعودي الألماني الصحية ضمن أفضل 10% من المستشفيات عالميّاً، كما يجعل المستشفى السعودي الألماني – جدة الأول والوحيد خارج الولايات المتحدة الذي يحظى على هذا التقدير بتميُّز.

وعلى صعيد التحول الرقمي، سلطت المجموعة الضوء على تطبيق «السعودي الألماني الصحية» الذي حقق 2.5 مليون عملية تحميل، ليصبح بذلك ضمن التطبيقات الصحية الأكثر تحميلاً في المملكة، الأمر الذي ساهم في رفع معدل حضور المواعيد بنسبة 40%، تعزيزاً لتجربة المريض وسهولة وصوله إلى الخدمات الطبية ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما جدّدت المجموعة التزامها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية القائمة على القيمة (VBHC)، الذي يركّز على تحقيق أفضل النتائج السريرية ورفع جودة حياة المرضى، عبر تقديم رعاية تتمحور حول النتائج الفعلية وتجربة المريض في مختلف مراحل رحلة العلاج.

واستعرضت المجموعة توسّعها في خدمات السياحة العلاجية، التي تمزج بين الخبرة الطبية المتميزة والخدمات الفندقية الراقية، إلى جانب برنامج الأطباء الزائرين الدوليين الذي يتيح نقل أحدث الخبرات الطبية العالمية إلى المملكة، تعزيزاً لمبدأ الرعاية الشاملة المرتكزة على المريض ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

وتواصل المجموعة تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التي تمكّن المريض من الحصول على رعاية متكاملة في راحة منزله، إضافة إلى الرعاية الطبية المخصصة التي تراعي احتياجات كل مريض على حدة، مقدّمة تجربة علاجية شخصية تعكس جوهر وعد المجموعة: «نرعاكم كأهالينا».

وفي تعليقه على المشاركة، قال مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية»: «مشاركتنا في ملتقى الصحة العالمي 2025، ليست مجرد استعراض لخدماتنا، بل هي تجسيد لرؤية المجموعة الهادفة إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، وبناء شراكات فعالة، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للرعاية الصحية رفيعة المستوى».

وأضاف البترجي: «تُعد الإنجازات التي حققتها المجموعة، دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بالابتكار والجودة والرعاية الإنسانية الرحيمة. وهي قيم تدفعنا للمضي قُدُماً في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخدمة مجتمعاتنا، من خلال قيم مجموعتنا، التي تتجلى في شعارنا (نرعاكم كأهالينا)».

وقد أتاح جناح «السعودي الألماني الصحية» للزوار فرصة فريدة للتعرف على الهوية السعودية الأصيلة للمجموعة وطموحها العالمي، وهو مزيج متناغم من التراث والابتكار والشراكة، التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المملكة وخارجها.