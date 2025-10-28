استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر القضيبية، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لولي عهد مملكة البحرين، فيما حمّل ولي عهد البحرين الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء تكريماً للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له.